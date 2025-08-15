Ponte, il piano occupazionale e il rigoroso rispetto dei tempi

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha convocato per il 19 agosto la riunione del “tavolo permanente Ponte sullo Stretto”. Sarà il primo di una serie di incontri, perché – come dice il nome stesso – quel tavolo, di fatto, dovrà essere insediato senza soluzione di continuità, in vista dell’avvio della fase di pre-cantierizzazione. L’Amministrazione comunale intende confrontarsi con i soggetti economici, le forze produttive e sociali e le organizzazioni sindacali, al di là delle varie posizioni politiche (perdura l’eterno dibattito tra i “Sì” e i “No”), sugli aspetti che più riguardano Messina e i messinesi: l’impatto delle opere sul territorio, i costi e i benefici, le garanzie sul piano occupazionale e sui tempi. «Dobbiamo essere i protagonisti di un processo che segnerà, in ogni caso, una svolta epocale per Messina e per l’intera Area dello Stretto», va ripetendo da mesi Federico Basile. Il grande Piano occupazionale, spesso citato dal ministro Salvini, – che anche ieri ha evidenziato come «è assurdo essere contrari a una grande opera che porterà 120mila posti di lavoro in regioni come la Sicilia e la Calabria, facendo tornare i giovani che sono andati via, formando studenti e laureati» –, deve essere tradotto in atti concreti.

