Ponte, Bonelli attacca l’Ingv. La “Stretto”: «Dice cose non vere»

La polemica si fa sempre più rovente. Il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, va all’attacco dell’attuale presidente dell’Istituto nazionale di Geologia e Vulcanologia e insiste nel dire che «progettare un’opera su una faglia attiva è una follia». Il presidente Fabio Florindo, da parte sua, ha già risposto alle affermazioni dell’esponente di Avs, definendole «destituite di ogni fondamento», anzi tali da prefigurare un possibile «procurato allarme». E a replicare a Bonelli, scende in campo anche la società “Stretto di Messina”.

Al centro dell’infinito dibattito sul Ponte vi sono le questioni sismiche. «In relazione alla nota, surreale e scandalosa, del presidente dell’Ingv Fabio Florindo, in carica dal 27 marzo 2025 – così Angelo Bonelli inizia il suo affondo –, ricordo che esiste un principio di continuità amministrativa degli atti, validi salvo specifiche delibere del Cda. L’ex presidente dell’Istituto, Carlo Doglioni, ha già chiarito in sede istituzionale l’inadeguatezza degli studi sismo-tettonici sul Ponte, rilevando che la “Pga” di progetto (0,58 g) è gravemente sottostimata rispetto ai possibili valori nello Stretto, facilmente superiori a 1 g e fino a 1,5-2 g, ben oltre quelli registrati nei terremoti dell’Aquila (0,66 g) e di Amatrice e Norcia (0,95 g). Negare che lo Stretto di Messina sia potenziale area epicentrale, alla luce della sismicità storica, come il terremoto del 1908 , e di quella strumentale, significa negare l’evidenza scientifica. Florindo sostiene che sia inesatto dire che il pilone lato Calabria insista su una faglia attiva: falso.

