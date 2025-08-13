Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Ponte sullo Stretto di Messina: «Tariffe ridotte? È solo una “fake”, costerà meno dei traghetti»

Il botta e risposta tra due docenti di Economia dell’associazione “Invece del Ponte” e la società “Stretto di Messina” che conferma: «Il pedaggio per le auto a 4-7 euro a tratta»

«Le tariffe da 4-7 euro sono solo propaganda, che viene smentita da quanto riportato nel progetto definitivo del Ponte. E la società “Stretto di Messina” propaga le bugie del ministro Salvini». L’affondo è firmato da due docenti universitari, Domenico Gattuso e Guido Signorino, in nome e per conto dell’associazione “Invece del Ponte”. Immediata è la replica dell’amministratore delegato della “Stretto”, Pietro Ciucci: «Non c’è alcuna difformità di dati sulle tariffe di attraversamento del Ponte».
È l’ennesimo fronte di polemica, acceso dagli oppositori della grande opera. Secondo i due docenti degli Atenei di Reggio e di Messina, quanto dichiarato dalla “Stretto” in una precedente nota, cioè che la tariffa di attraversamento avrebbe «cifre ben più basse rispetto agli attuali costi di transito via traghetto», confliggerebbe con «quanto riportato nel progetto definitivo e nelle valutazioni costi-benefici.
