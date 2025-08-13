Messina, le opere chieste dal Comune “prima” che si inizi col Ponte

Poche ore dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, è stata la stessa “Stretto di Messina” a ricordare che, tra le cosiddette opere anticipate, che cioè possono essere avviate prima della progettazione esecutiva del Ponte, rientrano le “opere compensative dell’impatto territoriale e sociale”. E cioè quelle richieste dal Comune, che infatti, quasi in contemporanea, la scorsa settimana, ha ribadito col sindaco Federico Basile «la centralità delle opere compensative, già individuate e trasmesse in un elenco di 24 interventi strategici, molti dei quali rispondono a esigenze strutturali del territorio. Alcuni di questi devono essere avviati prima dell’apertura dei cantieri del ponte, per assicurare una reale sostenibilità del progetto».

Ma di cosa si parla, esattamente, quando si citano queste opere? Quanto sono importanti, sia in termini di costi che di impatto? Quell’elenco trasmesso da Palazzo Zanca include anche opere la cui progettazione è ancora allo stato preliminare, quindi impossibili da avviare a stretto giro, anche perché di grandi dimensioni, eppure indicate come massima priorità, come ad esempio il completamento della Panoramica fino a Mortelle (25 milioni di euro) e il revamping del depuratore di Mili (2,5 milioni di euro).

