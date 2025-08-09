"Vogliamo l'acqua, non l'armamento". Il corteo dei "no" Ponte sullo Stretto di Messina sfila in città FOTO

"Ponte di illusioni. Distruzione, guerra, cemento. Vogliamo l'acqua, non l'armamento!". E' questo una delle scritte comparse su uno degli striscioni mostrati dai manifestanti dell’Assemblea No Ponte per la manifestazione in corso di svolgimento a Messina. Il corteo è partito alle 18 da Piazza Cairoli e mira a ribadire il rifiuto dell’opera. Gli organizzatori sottolineano come, in una Sicilia dove la scarsità idrica resta una questione urgente, la priorità dovrebbe essere garantire l’accesso all’acqua piuttosto che investire in grandi infrastrutture.

L’appuntamento arriva a pochi giorni dall’approvazione, da parte del Cipess, del progetto definitivo del ponte sullo Stretto. Dal fronte contrario al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, arrivano nuove critiche sui numerosi punti irrisolti di natura normativa, ambientale, tecnica e finanziaria, oltre a denunce di “pressioni politiche” che avrebbero favorito un’accelerazione forzata dell’iter.