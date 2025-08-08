Ponte sullo Stretto di Messina, previste anche compensazioni per gli uccelli migratori

Tra le opere anticipate ci sono anche gli interventi di mitigazione e compensazione per gli habitat naturali, tutti da progettare. «Per attenuare gli effetti negativi sull’avifauna migratrice – si legge – sono adottate specifiche misure di mitigazione, le quali tuttavia non risultano sufficienti ad escludere un impatto significativo», da qui la «necessaria adozione di interventi di compensazione». Nelle previsioni degli stessi progettisti del Ponte si considera per i limicoli (gli uccelli acquatici) «il possibile verificarsi di circa 2.400 collisioni in uno scenario sfavorevole e circa 7.600 collisioni nello scenario peggiore, su 500.000 individui delle specie del gruppo (pari rispettivamente allo 0,5% e all’1,5%)». Scenario da compensare creando «adeguate aree di sosta in questo tratto della rotta migratoria», in particolare alla foce del Fiume Alcantara, a Capo Peloro e nelle Cave di Spadafora.