Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Ponte sullo Stretto / Ponte sullo Stretto di Messina, da settembre le “opere anticipate”. I primi veri cantieri al via a maggio

Ponte sullo Stretto di Messina, da settembre le “opere anticipate”. I primi veri cantieri al via a maggio

La prima fase sarà interamente dedicata a quegli interventi e servizi che possono essere avviati prima della progettazione esecutiva. Tra questi, i contatti preliminari per gli espropri

Adesso quella frase ripetuta come un mantra, «entro la data X si apriranno i cantieri» (laddove la data X è più volta slittata), trova una collocazione temporale più definita. Il cronoprogramma dei lavori del Ponte sullo Stretto ha sempre avuto un punto di inizio immateriale ma determinante, il via libera del Cipess. Da quel momento, arrivato mercoledì all’ora di pranzo, la sabbia nella clessidra inizia a muoversi.
Quali saranno le prossime tappe lo si evince dalle carte stesse della sterminata documentazione progettuale. Inizierà un percorso lungo due binari paralleli: da una parte l’avvio della progettazione esecutiva a stralci, partendo dal progetto definitivo approvato dal Cipess (e che entro fine settembre verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo la “bollinatura” della Corte dei Conti); dall’altra l’avvio del cosiddetto programma anticipato di opere e servizi, cioè tutti quegli interventi (e non sono pochi) che possono essere effettuati prima del progetto esecutivo.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province