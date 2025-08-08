Ponte sullo Stretto di Messina, da settembre le “opere anticipate”. I primi veri cantieri al via a maggio

Adesso quella frase ripetuta come un mantra, «entro la data X si apriranno i cantieri» (laddove la data X è più volta slittata), trova una collocazione temporale più definita. Il cronoprogramma dei lavori del Ponte sullo Stretto ha sempre avuto un punto di inizio immateriale ma determinante, il via libera del Cipess. Da quel momento, arrivato mercoledì all’ora di pranzo, la sabbia nella clessidra inizia a muoversi.

Quali saranno le prossime tappe lo si evince dalle carte stesse della sterminata documentazione progettuale. Inizierà un percorso lungo due binari paralleli: da una parte l’avvio della progettazione esecutiva a stralci, partendo dal progetto definitivo approvato dal Cipess (e che entro fine settembre verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo la “bollinatura” della Corte dei Conti); dall’altra l’avvio del cosiddetto programma anticipato di opere e servizi, cioè tutti quegli interventi (e non sono pochi) che possono essere effettuati prima del progetto esecutivo.

