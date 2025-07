Ponte, oggi il Cda della “Stretto” chiude il cerchio tracciato nel 2023

Il Cda della società “Stretto di Messina”, convocato per oggi, metterà il punto su tutto quello che è stato fatto finora, dal maggio 2023, cioè da quando si è rimessa in moto la complessa macchina del Ponte. Verrà esitata la poderosa documentazione, che sarà oggetto della delibera del Comitato interministeriale, nella riunione che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato per la prossima settimana (probabilmente il 7 agosto).

Su cosa si pronuncia il Cipess? Sul suo tavolo ci saranno: il progetto definitivo del Ponte e delle opere connesse; il parere favorevole relativo alla Valutazione di impatto ambientale; la Vinca (Valutazione di incidenza ambientale); tutte le prescrizioni imposte dalla Commissione Via-Vas del Mase; la “Relazione Iropi”, trasmessa alla Commissione europea, con i motivi imperativi di interesse pubblico che giustificano, secondo il Governo, determinate deroghe a vincoli ambientali; l’esito della Conferenza di servizi che ha acquisito le proposte degli enti territoriali; il Piano economico-finanziario, dal quale risulta l’intera copertura del fabbisogno finanziario dell’opera (13,5 miliardi).

