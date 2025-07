Salvini annuncia «l’accelerata finale». I No Ponte: «Così si distrugge lo Stretto»

La definisce «l’accelerata finale», dopo un lavoro «inimmaginabile durato due anni e mezzo». Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, non è mai stato avaro di annunci, che poi sono puntualmente slittati di mese in mese. «Ma ora ci siamo», afferma il vicepremier, a margine della sua visita dei cantieri della Tav, a Firenze. L’obiettivo è consumare, martedì prossimo (29 luglio) il passaggio in seno al Consiglio di amministrazione della società “Stretto di Messina”, che dovrà esitare ufficialmente l’intera documentazione oggetto di esame da parte del Cipess.

Sull’altro fronte, quello dei No, scende in campo la storica ambientalista messinese Anna Giordano, protagonista dell’incontro svoltosi venerdì a “Casa Cariddi”, la sede che il Comitato “No Ponte Capo Peloro” ha ricavato dall’ex ufficio postale di Torre Faro. Anna Giordano ha ricordato la sua «battaglia ultraquarantennale per la difesa di un patrimonio universale, uno spettacolo della natura che si ripete puntualmente ogni anno in primavera e autunno, la bellezza commovente del volo di milioni di esemplari che traversano lo Stretto di Messina percorrendo migliaia di chilometri». Con l’ausilio di video e slide, l’ambientalista ha spiegato, davanti a un folto pubblico, «perché il Ponte sullo Stretto rischia di distruggere un patrimonio naturale che non è solo nostro ma del mondo intero e che è nostro dovere difendere».

