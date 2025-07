Ponte sullo Stretto, venerdì la riunione pre-Cipess: entro il 2 agosto la seduta finale

Venerdì la seduta preparatoria, nella settimana successiva il voto del Cipess. Sembra ormai definito il percorso per il passaggio cruciale relativo al progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, che attende il via libera da parte del Comitato interministeriale. In realtà, non è l’ultimo step prima dell’inizio della fase realizzativa (con l’avvio dei cantieri propedeutici al Ponte), perché la delibera del Cipess dovrà passare al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

«Il lavoro che è stato fatto in tutti questi mesi è imponente», afferma l’amministratore delegato della “Stretto di Messina” Pietro Ciucci. È stato lui a mantenere sempre un atteggiamento di prudenza, anche quando gli annunci rispetto a una possibile imminente «apertura dei cantieri» non potevano essere rispondenti alla realtà dei fatti. Ciucci lo ha sottolineato più volte: «Dietro la delibera che arriverà sul tavolo del Cipess c’è uno sforzo e un impegno di centinaia di persone, l’obiettivo finale non è quello di conquistare un giorno in più o un giorno in meno, ma di arrivare alla definizione del percorso in modo ineccepibile, così da avviare la fase successiva». E non è stato facile neppure arrivare all’Accordo di programma, altra tappa fondamentale in questo cammino, che ha visto coinvolti tutti i soggetti chiamati, poi, ad assumersi la responsabilità della realizzazione del Ponte e di tutte le opere connesse: i due ministeri dell’Economia e dei Trasporti, le due Regioni interessate (Sicilia e Calabria), l’Anas, Rete ferroviaria italiana, la “Stretto” e ovviamente, poi, il “General contractor”, cioè il Consorzio “Eurolink” guidato da Webuild.

