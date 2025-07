Ponte sullo Stretto, tutto pronto per il Cipess. Oltre 600 universitari: si fermi l’iter

Il Piano economico-finanziario è stato definito al centesimo dalla “Stretto di Messina”. Parte delle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico sono state inserite, altre verranno aggiunte durante la progettazione esecutiva, così come si è fatto con le richieste di integrazione della Commissione Via-Vas, a conclusione delle procedure di impatto ambientale. E, dunque, tutto sembra essere pronto per la seduta del Cipess, che il coordinatore del Comitato interministeriale, il sottosegretario Alessandro Morelli, dovrebbe convocare per mercoledì prossimo o per il 30 luglio. In ballo non c’è solo il progetto definitivo di una grande opera, o di un ancor più ampio sistema infrastrutturale, ma la sorte (nel bene e nel male, secondo i punti di vista) dei territori dello Stretto e forse dell’intero Mezzogiorno.

Per capire come procederà il Cipess, basta vedere quanto accaduto per altri progetti di importanti opere pubbliche. Innanzitutto, ci sarà la riunione preparatoria, di ordine tecnico, durante la quale verranno illustrati i punti iscritti all’ordine del giorno e risolte le eventuali criticità anche con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, chiamata a pronunciarsi sulle problematiche di ordine finanziario. A quel punto, si deciderà se la proposta può essere sottoposta o meno all’esame del Cipess o, terza opzione, se necessita di approfondimenti istruttori.

