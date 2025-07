L'assemblea "No Ponte" nella zona Sud di Messina: "Sarebbe la pietra tombale con la quale ci vogliono seppellire"

«Da Contesse a Granatari fermeremo tutti i cantieri». «Cresce l’onda il Ponte affonda». «Vogliamo l’acqua dal rubinetto, fuori Salvini dallo Stretto».

Slogan e striscioni caratterizzano il corteo che attraversa a Messina nelle vie di Contesse, di Minissale e del villaggio Unrra. L’Assemblea No Ponte scende nuovamente in piazza e lo fa con un’iniziativa che ha coinvolto alcune centinaia di persone e che non a caso si è svolta nella zona sud, in quella porzione di territorio coinvolta da una parte rilevante dei progetti di opere connesse al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

«Quest’area – dicono i manifestanti – assolve già alla funzione di deposito dei materiali di scavo del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, tra l’altro, contaminati di arsenico. Da mesi la zona è invasa dai Tir. Ma Contesse dovrebbe diventare il secondo cantiere più grande del progetto Ponte, perché è qui che vogliono realizzare la nuova Stazione centrale di Messina». E chi è sceso in piazza afferma di voler portare fino in fondo l’opposizione a questa opera, a costo di bloccare le attività dei cantieri: «Il Ponte sarebbe la pietra tombale con la quale ci vogliono seppellire».