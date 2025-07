Il Ponte sullo Stretto di Messina e il territorio militarizzato. Bonelli va all’attacco, replica Ciucci

Le opposizioni all’attacco sul Dl Infrastrutture che contiene anche nuove norme relative al Ponte. E l’amministratore delegato della “Stretto”, Pietro Ciucci, replica alle accuse lanciate dal parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli. Fari puntati sempre sulla “madre di tutte le infrastrutture”, l’opera che divide e che infiamma gli animi. L’affondo più duro, l’ennesimo, lanciato da Angelo Bonelli sul decreto che sarà votato oggi dalla Camera riguarda proprio il Ponte: «Alleanza Verdi e Sinistra vota contro questo Dl perché è un provvedimento che nulla ha a che fare con le vere urgenze del Paese e che, anzi, porta l’Italia verso una pericolosa deriva: quella della militarizzazione del territorio e dell’economia di guerra.

Avete deciso di classificare come “opera di interesse militare” il Ponte sullo Stretto di Messina. Un’operazione indecente, che serve un solo scopo: aggirare i vincoli ambientali europei. È un trucco, una scorciatoia per superare il parere negativo del ministero dell’Ambiente, reso nell’ambito della procedura “Vinca”. Se davvero volete farci passare i carri armati, allora rifate il progetto applicando gli standard Nato. Ma la verità è che usate l’etichetta 'militarè solo per non rispettare le regole. Per evitare di rifare la gara d’appalto, state truccando i costi dell’opera: invece del valore iniziale del 2006 (3,6 miliardi), avete deciso di fissare la base al Def 2012 (8,5 miliardi). Così evitate di superare formalmente il 50% di aumento, che obbligherebbe alla riassegnazione della gara secondo la direttiva europea. È una manovra truffaldina, un colpo basso alla trasparenza e alla legalità».

