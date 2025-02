Ponte sullo Stretto di Messina: "Possibile che i cantieri partano in primavera" VIDEO

Per il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, la copertura economica del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria è una realtà stavolta, così come lo saranno tutte le “autorizzazioni che arriveranno a breve” e “saranno presto all’attenzione del Cipess”. E per l’esponente della Lega non si tratta solo di un’opera strategica per la mobilità, “ma anche ad alto livello ingegneristico” e dalle notevoli opportunità di sviluppo per l’intero Mezzogiorno.

Del Bosco, Rfi: "Con il Ponte valorizziamo un'area strategica del Sud Europa"

“Se le Istituzioni si parlano, come avvenuto in Sicilia, si dà finalmente una prospettiva di sviluppo a questa terra che è una piattaforma strategica sul Mediterraneo per il trasporto combinato delle merci - ha aggiunto il presidente di Rfi Dario Lo Bosco -. In questo contesto, il Ponte sullo Stretto diventa un nodo fondamentale per il Corridoio scandinavo e serve non solo alle due regioni collegate, ma a valorizzare un'area strategica del Sud Europa. Sono 17,9 miliardi di euro le risorse investite da Rfi e dal Gruppo Fs in Sicilia per le infrastrutture dell'Isola”.