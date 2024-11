Ponte sullo Stretto: sì al progetto con 60 prescrizioni

Il responso del Mase In serata la nota diramata dal Mase: «La Commissione tecnica di Valutazione dell’impatto ambientale ha completato nei termini le proprie attività, approvando il parere di propria competenza sul progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia comprendente il Ponte e i collegamenti stradali e ferroviari a terra. La Commissione si è pronunciata positivamente sulla compatibilità ambientale del progetto, così come integrato con la Relazione del proponente, ai sensi del Dl 35/2023 sul riavvio dell’iter del Ponte nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte che dovranno essere ottemperate perlopiù nella fase della presentazione del progetto esecutivo. Le condizioni – prosegue la nota – riguardano non solo l’ambiente naturale, terrestre, marino ed agricolo, ma anche aspetti relativi a progettazione di dettaglio per le opere a terra, a cantierizzazione, gestione delle materie, approvvigionamenti, rumore e vibrazioni. Si ricorda che l’opera era inserita tra le infrastrutture strategiche già dal 2001 e ha seguito la procedura della Legge Obiettivo».

Una maratona di circa tre ore, conclusasi con l’approvazione del progetto definitivo di attraversamento stabile dello Stretto. La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, riunitasi ieri in seduta plenaria nella sede del ministero dell’Ambiente, ha dato il “Via” libera, con un elenco di 60 prescrizioni . Ora il progetto sarà sottoposto all’esame del Cipess, il Comitato interministeriale che potrebbe essere convocato prima di Natale, rispettando i tempi indicati per l’avvio della fase realizzativa, prevista per i primi mesi del 2025.

Salvini e Siracusano Esulta il vicepremier Matteo Salvini, che esprime «grande soddisfazione» e aggiunge: «L'Italia può guardare al futuro». La stessa »soddisfazione» manifestata dalla sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, la messinese Matilde Siracusano: «È una bellissima notizia per l’Italia, per il Mezzogiorno, per la Sicilia e per la Calabria. Non avevamo alcun dubbio in merito a questa decisione. Il Ponte sullo Stretto, oltre ad essere una infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e commerciale del Paese, sarà una grande opera “green”, in grado di abbattere emissioni e inquinamento, favorendo una mobilità sempre più sostenibile».

Il portavoce dei Verdi Di tutt’altro tenore la reazione del portavoce dei Verdi Angelo Bonelli: «È incredibile. La Commissione Via, la cui composizione è stata modificata a pochi giorni fa con esponenti di partito, ha dato parere favorevole al Ponte sullo Stretto di Messina! Ora voglio leggere il verbale della Commissione! Se pensano che ci fermeremo... se lo scordano».