Schlein attraversa lo Stretto di Messina, "Il Ponte spot di Salvini e Meloni gli va dietro"

«A dispetto della sicurezza e della fattibilità economica il ministro Salvini vuole andare avanti per uno spot elettorale e Meloni gli va dietro». Lo dice Elly Schlein nel corso di una diretta social durante la traversata dello Stretto criticando il progetto del Ponte. «La traversata è estremamente breve e ci sono infrastrutture molto più urgenti di queste. La mobilità in Sicilia non può attendere tutti questi anni per gli spot elettorali del governo», aggiunge.

«Ora in campagna elettorale Giorgia Meloni plana sulla Sicilia, stringe la mano a Schifani» tuttavia «sono al governo da un anno e mezzo e non si è visto partire un cantiere. La Sicilia aspetta opere infrastrutturali che sono ferme», ha continuato la segretaria del Pd. La leader dem si riferisce all’intervento della premier di ieri per l’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Siciliana.