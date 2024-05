Commissione Ponte: a Messina riprendono le audizioni nell’Aula del Comune

Riprendono le audizioni davanti alla Commissione Ponte di Palazzo Zanca. Oggi, alle 13,30, sarà data voce agli studenti universitari, ai rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti, alla componente giovanile del Senato accademico di UniMe e a Carlo Maffei e Dario Nostro, presenti nel Cda dell’Ateneo peloritano.

Domani, invece, alle 12, ci sarà, come sottolinea il presidente della Commissione, Pippo Trischitta, «l'audizione di tre tecnici di assoluto prestigio per discutere in merito all'analisi dei costi e dei benefici dell'opera». Interverranno il prof. Roberto Zucchetti, docente della Bocconi in Economia dei trasporti e valutazione delle infrastrutture; l’ing. Ilaria Coppa, dirigente dell’Anas, della quale è la responsabile per la Pianificazione trasportistica, per l’Analisi traffico costi-benefici e per valutazione degli indici di redditività degli interventi del contratto di programma. Poi, in collegamento video, il prof. Agostino Nuzzolo, ordinario dell’Università Roma Tor Vergata, dove è stato anche direttore del Dipartimento di Ingegneria, esperto in Ingegneria delle infrastrutture e dei sistemi ferroviari. Intensa anche la sua attività di progettazione che comprende, con il Ponte sullo Stretto, anche le linee Alta velocità-Alta capacità Milano-Napoli, Torino-Venezia e Napoli-Bari, la Metropolitana regionale del Veneto, della Campania, della Puglia, le linee metropolitane di Napoli, Roma e Brescia, l’aeroporto di Grazzanise, l’interporto di Battipaglia, e varie Stazioni metropolitane.