Messina, la Commissione Ponte intensifica i lavori

È l’ora dei tecnici. Sono loro che devono parlare, chiarire gli aspetti controversi, sgombrare il campo dagli equivovi, difendere anni e anni di lavoro da parte di centinaia di ingegneri, geologi, architetti, urbanisti, esperti di ambiente, strutturisti, studiosi del vento e dei terremoti, che hanno profuso il massimo impegno sulla progettazione dell’opera più impegnativa mai realizzata in Italia. Il presidente della Commissione Ponte, Pippo Trischitta, ne è convinto: «Intervenire nell’aula consiliare è come rispondere ai dubbi e alle speranze di un’intera città». Il consigliere di Sud chiama Nord continua a non nascondere il suo “tifo” in favore del Ponte sullo Stretto: «Mai così vicini all’inizio dei lavori, neanche con il governo Berlusconi. Ciò che sembrava impossibile potrà accadere e se dovesse accadere, Messina sarà una stella internazionale. Non saranno i nostri figli e i nostri nipoti a dover andare via, ma saranno i figli e i nipoti degli altri a venire da noi. Ganzirri, Torre Faro, Mortelle, l’intera città, saranno una miniera d’oro».

Ma la convinzione personale non confligge con il ruolo “istituzionale” di presidente della Commissione. Ed è per questo che il calendario dei lavori si arricchisce di nuovi importanti appuntamenti, per capirne di più, e per sentire anche le voci contrarie alla grande opera, come quella dell’ex sindaco Renato Accorinti che sarà sentito in audizione il 16 maggio.