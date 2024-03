Il Ponte sullo Stretto di Messina inserito nella mappa europea

La Mappa interattiva delle Reti di trasporto europee è stata aggiornata con l’inserimento del Ponte sullo Stretto, come tassello fondamentale del Corridoio Scandinavia-Mediterraneo. È un segnale incontrovertibile, che smentisce le voci di chi ha sempre sostenuto che l’Europa non ha mai tenuto conto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. La verità è ben diversa.

Il 18 maggio 2021 la Commissione europea aveva confermato che il Ponte di Messina «è di fondamentale importanza per l'obiettivo del “Green Deal” poiché garantisce connettività e accessibilità di tutte le regioni europee ed è al centro della politica Ten-T”. Né Bruxelles né tanto meno Strasburgo, cioè le sedi del Governo e del Parlamento Ue, ovviamente possono sostituirsi agli Stati membri dell’Unione. E, infatti, in quell’occasione, si disse con chiarezza che «spetta allo Stato italiano appaltare i lavori, ai quali alcuni programmi Ue potrebbero contribuire nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027». Dichiarazioni più volte ripetute dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen e dalla ministra dei Trasporti Ue, la romena Adina Valeanu, al coordinatore del Corridio “Scan-Med”, l’irlandese Pat Cox: «Se lo Stato italiano completerà l’iter di progettazione, l’Europa farà per intero la sua parte».

Nel 2021 lo Stato italiano continuava a tergiversare sul collegamento stabile nello Stretto, così come fatto anche durante gli anni dei Governi Conte 1 e 2 e di quello guidato da Mario Draghi. Il Governo di Giorgia Meloni, invece, fin dall’inizio, in coerenza con il suo programma elettorale, ha posto in cima alle priorità il Ponte di Messina e il Parlamento ha approvato la nuova legge nel maggio 2023. Tutto, dunque, è cambiato nell’arco di poco meno di un anno. E l’Europa, alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, ne prende atto.