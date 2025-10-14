Trasporti, sanità e giustizia, i nodi strategici per le isole minori

Da Lipari un manifesto per il futuro insulare d’Italia. Gli Stati generali delle isole minori hanno rappresentato un punto di svolta: non solo confronti e dibattiti ma una sorta di “cantiere operativo” per il futuro delle isole minori. Del resto le criticità sono note, adesso anche le ipotesi di intervento sono chiare. A questo punto la sfida è tradurre gli impegni in fatti concreti. Far sì che le isole siano “minori” solo nel nome, ma non nei servizi da garantire a chi ha scelto di viverci. La prima risposta a queste tre giornate intense di lavori che hanno registrato la presenza di undici ministri, decine di sindaci, ottanta relatori dovrà giungere dal Parlamento chiamato ad approvare il provvedimento che nel giro di qualche settimana definirà il Consiglio dei ministri che prevede risorse finanziarie per le isole minori, finalizzate a dare risposte su servizi (sanità in primis), infrastrutture (portualità) e trasporti.

