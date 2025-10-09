Verso i nuovi confini dei Quartieri di Messina, prima tappa di un lungo confronto

I perimetri delle circoscrizioni saranno ridefiniti. L’incontro di ieri pomeriggio presso all’assessorato all’attuazione del Decentramento Amministrativo ha dato, di fatto, avvio alle procedure per arrivare alla nuova configurazione territoriale dei quartieri. Che sarà introdotta, però, dopo il 2027 per non turbare gli equilibri territoriali e politici delle Municipalità alle prossime elezioni.

Una esigenza che vi avevamo evidenziato annunciando proprio l’incontro che si è tenuto nel pomeriggio di ieri.

Insieme ai presidenti Alessandro Costa, Davide Siracusano, Alessandro Cacciotto, Matteo Grasso, Raffaele Verso e il vicepresidente Giovanni Donato c’erano gli assessori Massimiliano Minutoli e Nino Carreri, il primo con la delega ai rapporti con le circoscrizioni, il secondo all’attuazione del Decentramento.

