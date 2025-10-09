Messina, il consiglio comunale sui nodi di Atm diventa un “processo” alla presidente

Per l’ennesima volta in consiglio comunale si parla di Atm, della sua gestione, del tema delle corse soppresse e di quello, ancor più spinoso, dei continui conflitti interni coi sindacati. Ma alla fine ne viene fuori una sorta di processo ai vertici dell’azienda trasporti e, in particolare, alla presidente Carla Grillo. Un processo all’avvocata (di professione)... senza avvocato (politico) difensore. Così il clima si va sempre più infuocando, dentro l’aula di Palazzo Zanca, per poi arrivare al finale convulso: viene messa ai voti la mozione – presentata da Dario Carbone di Fratelli d’Italia – con la quale si chiede all’Atm di distribuire un questionario dentro l’azienda per una sorta di sondaggio tra i dipendenti, rigorosamente anonimo, sul livello di gradimento del management. La maggioranza dell’amministrazione Basile lascia l’aula indignata, la mozione passa così all’unanimità (nei consigli comunali straordinari non c’è numero legale) e i lavori si concludono così.

