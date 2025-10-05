Il Pd di Messina e «quell’onda civica da cui ripartire uniti»

Piazze che tornano a riempirsi di voci e bandiere. Cortei e proteste che, in questi giorni, hanno attraversato il Paese possono rappresentare anche per il Partito Democratico di Messina “un’onda civica” da cui ripartire per provare a mettere da parte gli scontri interni, creare una valida alternativa politica e riconquistare terreno anche in città.

È in questo clima che, dopo la partecipata manifestazione di venerdì mattina, nella stessa serata si è aperta la Festa dell’Unità, un’occasione di incontro e confronto che ha preso il via con la presentazione del volume “L’antimafia parola per parola, conoscere per resistere”, curata da Udu, Rete degli Studenti Medi e Spi Cgil, prima del benvenuto della presidente provinciale del Partito Democratico Valentina Martino e del segretario provinciale Armando Hyerace.

Quest’anno, il tema guida scelto per i dibattiti è stato “Femminismo e trasformazione sociale – uguaglianza, diritti e futuro”, un filo conduttore che, ha spiegato il segretario: «esprime una scelta politica e culturale che guarda avanti e mette al centro le persone, i diritti e la dignità. La Festa dell’Unità è soprattutto futuro che parte dal confronto per costruire insieme nuove idee e proposte di sviluppo per il territorio».

