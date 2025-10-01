Sant'Agata Militello, Reitano si dimette dal Consiglio comunale. La maggioranza resta in 10

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
La consigliera comunale di Sant’Agata Militello Laura Reitano ha depositato ufficialmente stamani le proprie dimissioni dalla carica in seno al civico consesso. Alla base della decisone a quanto pare ci sarebbero argomentazione politiche scaturite da un certo dissenso rispetto all’andamento amministrativo.
In ogni caso si tratta indubbiamente di uno scossone all’interno della maggioranza a sostegno dell’amministratore comunale che rimarrà con un consigliere in meno, da 11 a 10. In ragione delle dimissioni di tutti gli eletti nominati in giunta dal sindaco Bruno Mancuso all’indomani delle amministrative 2023 , infatti, sin dal principio erano state esaurite le surroghe possibili all’interno della lista.

