Dal Comune di Messina all’Atm, i rapporti tesi tra Amministrazione e sindacati

L’amministrazione Basile ha un problema con le organizzazioni sindacali. Non tutte, non con tutte allo stesso modo, ma il problema c’è e si manifesta in più occasioni. Tanto al Comune quanto, e soprattutto, all’Atm, dove ormai sono continue le prese di posizione contro il management dell’azienda trasporti.

A Palazzo Zanca, la scorsa settimana, si è tenuta una riunione su due nodi irrisolti: le progressioni verticali e i differenziali stipendiali. «L’atteggiamento dilatorio dell’Amministrazione su questi problemi e la promessa di provvedere sempre con il piano assunzionale dell’anno successivo sono stati oggetto di forte stigmatizzazione da parte nostra e segno di tradimento degli impegni assunti e mortificazione delle aspettative dei lavoratori da parte dell’Amministrazione», scrivono Fp Cgil, Uil Fpl e Silpol, che poi raccontano come nel corso della riunione il direttore generale, Salvo Puccio, abbia dato nuove rassicurazioni, in particolare sull’intenzione del sindaco di prevedere, nel prossimo piano triennale del fabbisogno, una progressione verticale anche per «i dipendenti rimasti nel limbo», gli ex categoria A, attraverso i posti che resteranno vacanti dopo il passaggio degli ex categoria B nell'ex categoria C.

