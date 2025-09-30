Capo d'Orlando, la lotta ai B&B fantasma aumenta gli incassi della tassa di soggiorno

La lotta ai B&B fantasma che ospitano turisti e villeggianti senza registrarli comincia a dare i suoi frutti. Nei primi otto mesi di quest’anno, infatti, le casse comunali hanno incassato, per la tassa di soggiorno che i turisti pagano per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ben il 10% in più rispetto all’anno scorso. Incassati, al 31 agosto, 187.135 euro rispetto ai 170.043 euro dello stesso periodo dell’anno scorso. Gongola l’assessora al bilancio Enza Giacoponello che, tre anni fa, era stata la promotrice dell’istituzione della tassa sia per dare respiro alle casse comunali afflitte dallo stato di pre-disseto del Comune, sia per favorire il finanziamento di interventi in materia di turismo, manutenzione e recupero dei beni culturali e servizi pubblici locali.

