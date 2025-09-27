Rella e Finocchiaro a Messina in Controcorrente con La Vardera: "Nel Pd non esiste leadership"

"Non era la prima volta a Messina per noi - dice il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera - Lucia Finocchiaro faceva parte della direzione regionale del Partito democratico, mentre Maurizio Rella era nel coordinamento provinciale di Messina. Due innesti importanti che ci permetteranno di rappresentare una alternativa per la città, siamo pronti per le prossime amministrative a Messina con una nostra lista anche per le elezioni regionali. Controcorrente non può rimanere a guardare: ci candidiamo ad esser una forza politica libera e veramente alternativa sia in città sia in provincia per parlare dei problemi reali di una regione che ha bisogno di una rivoluzione”.

"Ho rassegnato le dimissioni dal Pd - continua Lucia Finocchiaro - in questa città l'opposizione è frenata e assente dalle periferie. La leadership del Pd, qui non esiste a differenza di La Vardera, che ha una forte leadership e con un programma politico in itinere che ci mette nelle condizioni di essere protagonisti in questa città. A parlare ed a programmare siamo tutti bravi, ma ad avere quella forza e quell'impegno che può cambiare le sorti di questa città".