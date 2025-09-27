Barcellona, doppio scontro politico sugli impianti sportivi e sui fondi per bonificare l’ex discarica

La mancata tenuta della maggioranza, che per protesta non ha partecipato alla seduta di giovedì a seguito della bocciatura della variazione di bilancio che recepiva il finanziamento di 90 mila auro per la progettazione del progetto di bonifica della dismessa discarica di Trefinaite, ha portato ad una piccola rivoluzione: quella decisa giovedì sera dal Consiglio comunale al quale hanno partecipato i 12 consiglieri dell’opposizione, sulla gestione degli impianti sportivi.

Con quattro maxiemendamenti, primo firmatario il capogruppo del Partito democratico David Bongiovanni, l'opposizione consiliare ha modificato la gran parte degli articoli del precedente regolamento, risalente al 2011. L'amministrazione comunale aveva, invece, manifestato, per bocca dell'assessore Roberto Molino, la propria contrarietà all'approvazione delle modifiche proposte dall'opposizione, chiedendone il ritiro e abbandonando l'aula per fare cadere il numero legale già nella seduta di mercoledì scorso.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale