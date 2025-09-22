Sud chiama Nord, il centrodestra messinese e l’opposizione che non c’è (o quasi)

Si può ancora considerare opposizione, il centrodestra messinese, rispetto all’amministrazione Basile (e quindi all’area politica di Cateno De Luca)? Una domanda semplice, la cui risposta non è banale, se si pensa che, in consiglio comunale, la coalizione vanta la maggioranza assoluta, con 16 consiglieri (5 Lega, 3 Fratelli d’Italia, 3 Ora Sicilia, 2 Forza Italia, 1 Democrazia cristiana e 2 al gruppo Misto, ma comunque di “area”). Non si può dire che, più o meno sporadicamente, non si assista ad interventi se è il caso anche duri, da parte di esponenti del centrodestra, nei confronti dell’Amministrazione. Ma va anche detto che, a parte qualche rara eccezione (vedi il Pums di oltre un anno fa), non si è mai registrata chissà quale opposizione dura nei confronti di Basile e soci. Al di là delle dinamiche d’aula, però, la domanda si ripropone, oggi, alla luce di una serie di eventi e di manovre che non possono considerare ancora a lungo Messina un mondo a parte.

Alcuni spunti, in questo senso, arrivano da uno dei leader del centrodestra messinese, il segretario regionale della Lega Nino Germanà, che peraltro a Palazzo Zanca “guida” il partito più rappresentato. Su De Luca, Germanà ha detto chiaramente che «il suo avvicinamento al centrodestra è ormai scontato». E ha pure aggiunto, rispetto ai rapporti consiglio comunale-amministrazione, «non vedo un centrodestra che fa le barricate».

A tutto vanno aggiunti altri due elementi: proprio stamattina, a mezzogiorno, Cateno De Luca sarà al fianco di Roberto Occhiuto, a Reggio Calabria, in una conferenza stampa-lancio della campagna elettorale per le regionali in Calabria (con Occhiuto che, la scorsa settimana, ha detto che Sud chiama Nord «è ormai organico al centrodestra»).

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale