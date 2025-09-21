Germanà: «A Messina esiste solo il centrodestra. L’avvicinamento alla coalizione di De Luca è ormai scontato».

Il suo amico Sammartino è pronto a rientrare nel governo Schifani e ha detto che forse il centrodestra è un po’ affaticato. È così? «Il posto giusto per Luca Sammartino è nel governo regionale. Siamo molto contenti per il suo rientro nella Giunta Schifani. Era stato indicato dalla Lega per quel ruolo che ha svolto, da assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca, con grande capacità e con risultati in termini di spesa di fondi Ue di grande rilievo. Luca è anche dotato di una capacità di analisi politica non comune e sa come me che durante una legislatura arriva il momento di una messa a punto anche nei rapporti tra alleati. L’affaticamento non riguarda certamente chi guida il governo della Regione. Schifani sta facendo un grande lavoro e noi della Lega abbiamo garantito il sostegno senza soluzione di continuità. La fatica del governare porta però sempre alla soddisfazione per la risoluzione dei problemi che riguardano la Sicilia. Non c’è che da essere contenti per la svolta impressa per la realizzazione dei termovalorizzatori e dei dissalatori, ad esempio. Ma è la crescita economica e del Pil regionale la vera cartina al tornasole degli obiettivi centrati dal centrodestra siciliano, così come il risanamento dei conti pubblici salutato positivamente della più importanti agenzie di rating internazionali».

E il centrodestra messinese come sta? È affaticato, in salute, oppure… «Analizziamo per un attimo i numeri senza fare valutazioni politiche: il risultato delle recenti elezioni provinciali ci consegna un centrodestra con 8 consiglieri eletti rispetto ai 4 di Sud chiama Nord e ai 2 di Pd e M5S che per motivi di sopravvivenza fanno una lista unica. Mentre nel consiglio comunale su 32 eletti il Pd ne ha soltanto 3. I numeri dicono che a Messina esiste solo il centrodestra. Però la provincia di Messina è l’unica della Sicilia dove il movimento di Cateno De Luca rappresenta una realtà con cui fare i conti. Dalle sue recenti dichiarazioni l’avvicinamento al centrodestra è ormai scontato. Altra cosa è il centrodestra tradizionale senza De Luca, che ha pagato gli errori delle ultime amministrative». Quindi il centrodestra messinese non è più all’opposizione? Lei nel 2022 prese una decisione individuale, rispetto alla coalizione, alleandosi con Basile e De Luca. Qualche giorno fa Basile era al fianco di Occhiuto, in Calabria, e quest’ultimo ha detto che ormai Sud chiama Nord può considerarsi organico al centrodestra. Quindi?

«Da osservatore esterno non vedo un centrodestra che fa le barricate. La Lega è stata determinante per la vittoria di Federico Basile e allora non fu una scelta facile. Nonostante il benservito che ci è stato riservato dopo pochi mesi, abbiamo sempre tenuto in consiglio comunale un atteggiamento responsabile, giudicando senza pregiudizi i provvedimenti di volta in volta. L’unità del centrodestra è sacra e il governo Meloni, così come le tante regioni che governiamo insieme, ne sono la prova. Ma quando si scende nelle realtà più piccole, sono i dirigenti locali e soprattutto i leader, o chi si atteggia a tale, che a volte nell’interesse dell’unità devono fare delle rinunce. È vero, la mia fu una scelta individuale, ma come è vero che quel tavolo di centrodestra di allora aveva una guida poco credibile che ha influenzato, purtroppo, tutti gli altri». Proiettiamoci per un attimo al 2027, un gioco. Dovesse puntare tutte le sue fiches su uno scenario, le punterebbe su un Basile bis o su un ritorno di De Luca a Messina? E soprattutto, insieme a voi oppure no? «De Luca ha amministrato bene Messina, ma è stato anche fortunato perché è arrivato dopo Accorinti, con la peggiore amministrazione di tutti i tempi. Il più grande merito di De Luca è quello di avere salvato Messina dal dissesto e avere lasciato anche una buona eredità in termini di programmazione a Basile. Federico Basile sta lavorando in continuità su alcune cose, mentre su tanti temi ascolta poco la città, penso a viabilità, parcheggi, piste ciclabili. Inoltre ha perso troppo tempo prima di prendere una posizione chiara sul Ponte. Difficile oggi immaginare la prossima amministrazione, De Luca fa il sindaco a Taormina e Basile sta amministrando da solo, non vedo perché il centrodestra debba omologarsi». Tradotto: in caso di accordo non è detto che il candidato sindaco tocchi a ScN. «Ovvio». E a Palermo cosa accadrà? Si celebreranno queste strane nozze tra voi e la Dc di Cuffaro? «Va bene che siamo entrambi cattolici, ma mi sembra un po’ troppo parlare già di matrimonio. Non vedo nulla di strano, ci conosciamo da anni e abbiamo deciso nell’interesse delle nostre comunità politiche di fare insieme un percorso di condivisione su temi e proposte che sono certo porterà ad importanti risultati, anche elettorali». Intanto a Messina torna al centro della scena un cognome pesante, Genovese. «Se si riferisce alla recente nomina all’Ast, si tratta semplicemente di un sottogoverno e di un ente in grandissime difficoltà, non vedo altro. Purtroppo, in questi giorni, Genovese più che al centro della scena è stato al centro della polemica». Il Ponte sullo Stretto quanto sarà un fattore alle prossime elezioni? Non teme che la forte identificazione con questa opera, sia come partito che a livello personale, possa avere dei contraccolpi elettorali? «Dulcis in fundo. Il Ponte nello Stretto è l’emblema di un impegno serio preso con gli italiani. Sarà l’opera ingegneristica più importante del secolo e il processo per la costruzione è irreversibile, grazie alla determinazione di Matteo Salvini e del governo Meloni. A breve vedremo i cantieri di quello che sarà il ponte a campata unica più lungo del mondo. Per la Sicilia, per Messina mi lasci dire, sarà un’opportunità straordinaria per creare ricchezza e lavoro. I siciliani vogliono il Ponte e sono stanchi delle solite manfrine sulle opere che devono essere realizzate prima in Sicilia. C’è una convergenza forte rispetto agli investimenti in infrastrutture nella regione che consta di ben 40 miliardi di euro. Come Lega abbiamo scelto di fare il Ponte e, contestualmente, tutte le opere a latere necessarie alla Sicilia. Messina avrà persino tre stazioni metropolitane così come la Sicilia avrà finalmente l’Alta capacità ferroviaria sulle tratte Messina-Catania-Palermo, le autostrade ammodernate e i porti sempre più aperti ai mercati internazionali. Lavoriamo insieme per raggiungere i traguardi che l’Italia e la Sicilia meritano e per contare di più nel mondo, verso il quale il messaggio che la Lega e Salvini fanno arrivare è quello della pace da ricercare senza ricorrere alle armi, seguendo anche l’esempio che ogni giorno ci sta dando con le sue parole chiare papa Leone XIV».