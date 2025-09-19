Caso politico alla IV municipalità di Messina, i consiglieri contro il presidente Grasso: “Paralizzata l’attività amministrativa”

Caso politico nella Quarta Circoscrizione. Un gruppo di consiglieri ha infatti diffuso un comunicato con cui esprime “forte biasimo” nei confronti del presidente Matteo Grasso, accusato di non adempiere ai propri doveri istituzionali.

Secondo i firmatari - Cristina Costanzo, Renato Coletta, Domenico Gabriele Ferrante, Nicola Lauro, Gianmarco Luzza e Andrea Migliardo - l’inerzia del Presidente avrebbe compromesso l’attività amministrativa, vanificando anni di lavoro delle Commissioni e bloccando la trasmissione delle deliberazioni agli organi competenti.

“Il Consiglio – si legge nella nota – è di fatto impossibilitato a svolgere il suo ruolo deliberativo, con grave danno per i cittadini del centro storico, che attendono risposte concrete”.

I consiglieri denunciano inoltre una perdita di credibilità dell’istituzione e sottolineano come la responsabilità di chi guida la Circoscrizione sia quella di garantire il buon andamento dei lavori e l’imparzialità politica. Da qui la richiesta al sindaco e agli assessori di intervenire per richiamare Grasso alle sue responsabilità e favorire un “immediato cambio di passo”. L’obiettivo, concludono i consiglieri, è restituire efficienza e tempestività a un organo che dovrebbe rappresentare al meglio le esigenze dei residenti.