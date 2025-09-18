Uniti contro il crimine organizzato: nasce a Messina il "manifesto" per un'unica Antimafia europea

Un convegno dal quale, sottolinea più volte lo stesso Antoci, verrà fuori un documento finale, «la pubblicazione degli atti, che possa essere fonte di ispirazione, anche in vista della Norma europea sulla criminalità organizzata transnazionale» di prossima stesura. E chissà che davvero, per dirla con Andrea Apollonio, magistrato e scrittore, ieri a Messina non sia stata scritta «una pagina di storia», così com’era avvenuto – lo ricordano proprio Antoci e la rettrice Spatari – 70 anni fa, con la Conferenza di Messina. Del resto il parterre di ospiti e relatori è di assoluto livello: dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (e in platea c’è anche il capo della polizia di Stato Vittorio Pisani) al procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, fino ai procuratori delle quattro Direzioni distrettuali antimafia siciliane e di Reggio Calabria, ai vertici delle agenzie e forze di polizia europee e nazionali, oltre ad esperti e studiosi di diritto penale.

«Il Parlamento europeo è pronto a rafforzare la collaborazione con tutti gli attori impegnati per garantire che la mafia non trovi mai più rifugio in nessun angolo del nostro continente». E a dirlo, strappando gli applausi della prestigiosa platea dell’aula magna dell'Università di Messina, è proprio la presidente di quel Parlamento europeo chiamato a legiferare sul tema, Roberta Metsola. Il suo intervento, denso di significati e di spunti, arriva a metà di una giornata che, nelle intenzioni di chi l’ha fortemente voluta (l’eurodeputato del M5S Giuseppe Antoci, assieme al procuratore di Messina, Antonio D'Amato, e alla rettrice dell’Ateneo peloritano, Giovanna Spatari), dovrà essere spunto delle prossime mosse che, in campo europeo, dovranno portare a creare gli «strumenti» per fronteggiare «criminalità nazionale e transnazionale», come recita il titolo del convegno.

Secondo la presidente Metsola, «la Sicilia incarna il significato più autentico della nostra Unione. Quando questa città fu devastata dal terremoto del 1908, Malta, la più piccola isola, diede il proprio aiuto ed è proprio questo il senso dell’Europa». E oggi quell’Europa ha una sfida davanti: «La lotta alle reti criminali può essere combattuta solo attraverso la cooperazione transfrontaliera». Alcuni passi sono stati compiuti, dalla Procura europea e la Direttiva alla confisca e il recupero dei beni, «ma dobbiamo e possiamo fare di più, decisiva sarà la Direttiva sulla lotta alla corruzione. La criminalità organizzata si adatta con rapidità ai cambiamenti del nostro tempo ed è essenziale che noi reagiamo con la stessa prontezza». Quale sia lo scenario, del resto, lo sintetizza così Alessandro Chiocchetti, segretario generale del Parlamento europeo: «La sola criminalità organizzata informatica potrebbe costare alla comunità internazionale 10.500 miliardi di dollari entro la fine dell’anno».

Il ministro Piantedosi si dice ottimista: «Con l’Europa abbiamo già condiviso alcuni sistemi di contrasto, possiamo giungere a sistemi sempre più condivisi . Ma concentrarci sui grandi temi del crimine transnazionale non deve farci perdere di vista che tutto questo si fonda su azioni dal basso, della cosiddetta manovalanza del crimine». Secondo il procuratore nazionale Antimafia, Melillo, «sono stati fatti passi avanti giganteschi, ma c’è ancora molto da fare. C’è una responsabilità italiana, ma anche europea, nel comprendere come sia impensabile un indebolimento del sistema antimafia italiano».

È sincera la commozione di Antoci, “padre” di questa giornata, nel ricordare «i tanti sacrifici di servitori dello Stato, magistrati, giornalisti, uomini delle forze dell’ordine, vittime innocenti, sacrifici, che io e la mia famiglia conosciamo bene, e che hanno contribuito a costruire un sistema di norme e di istituzioni che oggi rappresenta un modello». Ma non va dimenticato un aspetto decisivo: «La lotta alle mafie non è soltanto repressione, non è soltanto processo penale, è anche cultura della legalità, educazione civica, impegno sociale. E proprio da questa città, da dove settant’anni fa partì la scintilla dell’Europa, vogliamo pensare che oggi l’Europa possa ripartire nella lotta al crimine organizzato transnazionale».

La soddisfazione della rettrice e le presenze istituzionali

Orgoglio e commozione. La rettrice Giovanna Spatari evidenzia come sia stato un onore, per l’Università, «ospitare un convegno che catapulta, ancora una volta, la nostra città al centro del dibattito europeo, a 70 anni dalla Conferenza di Messina». La conferma dell’Accademia «come luogo della formazione di una coscienza civile, oltreché scientifica». E un filo rosso con l’inaugurazione dell’anno accademico, col capo dello Stato Sergio Mattarella: «Il presidente – dice la rettrice – ha ricordato come l’Europa unita sia un baluardo contro le autocrazie ed alla stessa maniera il mondo ha bisogno dell’Europa per contrastare l’agire criminale».

Presenti il presidente emerito della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri e il presidente della Corte dei conti Guido Carlino. Saluti istituzionali affidati alla prefetta Cosima Di Stani («si avverte la necessità di una condivisione e di una oggettiva omogeneità»), al sindaco Federico Basile (che citando Sciascia evidenzia come «una buona città operosa debba fare la sua parte per aiutare i governi»), al presidente della Corte d’appello Luigi Lombardo («L’Europa è sotto attacco, se si presenta in ordine sparso non è in grado di confrontarsi con i giganti continentali») e all’arcivescovo Giovanni Accolla (che mette in guardia dai «troppi comportamenti individuali e collettivi deviati e devianti»).

Il Ponte e l'equilibrio da trovare: il dialogo Piantedosi-Melillo

Il luogo e il momento rendono inevitabile il capitolo Ponte sullo Stretto. E i pericoli da cui difendersi. «È un’opera di grande valore strategico – ribadisce la linea del governo il ministro Matteo Piantedosi –. Non ci sfugge il rischio di infiltrazioni, e non perché si realizza in Sicilia e in Calabria, ma perché si tratta di una grande opera pubblica. Dobbiamo però andare avanti, anzi, sarà una grande occasione per far capire che l’Italia è in grado di realizzare queste opere senza cedere al pericolo di contaminazione degli interessi criminali. Ci stiamo organizzando cercando di valorizzare sia una struttura centrale, come per i giochi olimpici di Cortina, sia il ruolo delle prefetture. Sono fiducioso sulla capacità del nostro sistema di intercettare ogni tentativo di intromissione. E c’è il grande tema di rendere compatibile tutto ciò con le indagini giudiziarie, la sfida è trovare equilibrio tra la prevenzione e l’azione di contrasto a livello giudiziario». Tema su cui - nel panel finale condotto dai giornalisti Paola Cervelli (Tg1 Rai) e Paolo Borrometi - dice la sua il procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo: «I ruoli sono distinti: noi non facciamo indagini preventive, i nostri uffici non hanno aperto finestre sul Ponte, lavorano sulle dimensioni del sistema mafioso proiettato al controllo degli appalti. È un lavoro che ha un maggior bisogno di nutrirsi degli esiti delle azioni di prevenzione, che hanno bisogno di risorse e mezzi adeguati». «Il sistema di prevenzione ha luci e ombre - ammonisce - non si nutre del monitoraggio finanziario delle grandi opere. C’è bisogno di un mandato politico forte per implementare questo strumento». E avverte: «Negli anni Novanta ho visto come la stagione dello sfruttamento delinquenziale dei flussi di denaro legati alla ricostruzione post terremoto ha cambiato la camorra, diventata una galassia di imprese. Allora le indagini furono tardive e incomplete. Oggi abbiamo il dovere di renderle tempestive ed efficaci. Noi sosterremo i procuratori distrettuali, perché dopo questa vicenda cosa nostra e la ‘ndrangheta non saranno più le stesse». «Non vorrei che si puntasse il dito contro il pubblico ministero come oppositore delle strategie di sviluppo del Paese, come troppe volte è avvenuto. Il punto di equilibrio è fondamentale, ma presuppone l’abbandono di una stagione polemica nei confronti della magistratura, di cui non si avverte il bisogno».

seb.casp.