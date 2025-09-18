Ancora scintille Basile-Musolino. Il sindaco: «Dilettante allo sbaraglio». La senatrice: «Ci sono punti che vanno chiariti»

La serie “c’eravamo tanto amati” continua, con toni sempre più accesi. E la sensazione è che più si ridurrà la distanza temporale dalle prossime competizioni elettorali, più il “volume” dei botta e risposta si alzerà. Protagonisti, ancora una volta, la senatrice Dafne Musolino, un tempo “alfiera” dell’amministrazione De Luca e adesso, transitata nelle file renziane, nemica numero uno, e l’amministrazione Basile, guidata da quel sindaco di cui la stessa Musolino, seppur per poche settimane (fino all’elezione al Senato), fu anche assessora, sebbene fino a qualche mese prima fosse stata tra i papabili candidati a quella fascia tricolore.

Corsi e ricorsi, che spiegano solo in parte uno scontro perenne che, oggi, si alimenta di nuove alchimie che, con ogni probabilità, ritroveremo nelle future campagne elettorali. Il tema del momento è quello delle opere compensative legate al Ponte sullo Stretto, con Federico Basile che, come annunciato, si è preso 24 ore prima di replicare agli affondi di Dafne Musolino («il sindaco chiede come compensazioni esattamente gli stessi fondi già persi per incapacità»). E ora lo fa a muso duro: «L’impreparazione e la superficialità con cui la senatrice Musolino affronta questi temi dovrebbero davvero preoccupare – è l’eloquente esordio –. Non solo dimostra di non conoscere i numeri e i progetti, ma continua a buttarla in propaganda, pur di attaccare l’Amministrazione». Quindi entra nel merito, partendo dal Pinqua: «Il lotto inserito tra le opere compensative non è coperto da fondi Pnrr, quindi non esiste nessuna “perdita” come sostiene Musolino». Anche Dafne Musolino entra nel dettaglio dei tre punti al centro della polemica. Anche la senatrice parte dal Pinqua: «Il sindaco chiarisca subito cosa significhi parlare di “lotto non coperto da fondi Pinqua”. Se i progetti sono davvero cantierabili ed esecutivi, indichi con precisione quali siano queste aree e perché continui a richiamare i fondi Pinqua, già assegnati e vincolati. Diversamente, è evidente che si stia giocando con le parole per spacciare come nuove risorse ciò che in realtà è già finanziato, confondendo cittadini e Commissione».