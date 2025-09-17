Messina, Basile replica a Musolino: "Non conosce numeri e progetti. Continua a buttarla in propaganda"

Reti idriche – Nessuna risorsa è stata persa. I lavori finanziati dal PNRR per circa 20 milioni sono già in corso sul lotto del centro città, mentre le opere compensative riguardano tutt’altro: i lotti a nord (Annunziata) e a sud (Gazzi e villaggi), mai finanziati prima. Inoltre, parliamo di un piano idrico complessivo da 80 milioni di euro.

“L’impreparazione e la superficialità con cui la senatrice Musolino affronta questi temi dovrebbero davvero preoccupare. Non solo dimostra di non conoscere i numeri e i progetti, ma continua a buttarla in propaganda, pur di attaccare l’Amministrazione. Partiamo dai fatti:

"Questi sono i dati veri, tutto il resto è solo un tentativo di screditare con slogan e paragoni offensivi che non meritano neanche risposta. Se la senatrice avesse voluto chiarirsi le idee, avrebbe potuto farlo nei luoghi istituzionali: ha sempre rifiutato il confronto nel merito, preferendo attacchi mediatici che non aiutano né la città né i cittadini. Io non devo ‘spacciare’ nulla: porto avanti con trasparenza progetti concreti, con risorse certe e cantieri che i messinesi vedono ogni giorno. Chi parla senza conoscere i dossier, dimostra solo di non avere a cuore il futuro della città. C’è chi si sveglia ogni mattina solo con il pensiero di attaccare qualcuno, come fa la senatrice Musolino, e chi invece si sveglia con il senso di responsabilità di lavorare per costruire una città migliore".

"Dopo oltre quattro anni di apprendistato al fianco del sindaco Cateno De Luca e più di tre anni di bivacco, a differenza di tanti suoi colleghi, nelle blasonate stanze del Senato della Repubblica, pensavo che Dafne Musolino avesse ormai superato la fase dei dilettanti allo sbaraglio. Invece, anche in questa occasione ci ha proprio deluso! A proposito: Dafne ci indichi una sola cosa che in tre anni hai fatto per la tua città oltre a tentare di screditarla in vari ambienti romani? Quando vuoi sono sempre disponibile al pubblico confronto”.