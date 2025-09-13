Il “Barone Romeo” di Patti è Dea di 1° livello: prima risposta concreta al territorio

Da ospedale di base a Dea di 1. livello. È la nuova classificazione del “Barone Romeo” di Patti, messa nero su bianco nel documento della nuova rete ospedaliera che, a breve, approderà sui tavoli della Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana per il parere obbligatorio, prima di tornare in Giunta per l'approvazione definitiva e di essere infine trasmessa al Ministero della Salute per il via libera finale.

L’elevazione del nosocomio di via Mazzini a Dipartimento di Emergenza-Accettazione (Dea) di primo livello arriva dopo anni di battaglie contro il paventato depotenziamento della struttura sanitaria e il ridimensionamento di alcune tra le più efficienti Unità operative dell’intera Azienda sanitaria provinciale di Messina.

Grande la soddisfazione espressa dal sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, anche a nome degli altri sindaci del distretto sanitario D-30, di cui Patti è Comune capofila: «L’ospedale “Barone Romeo” diventa Dea di primo livello. La decisione – ha detto il primo cittadino pattese - è contenuta nella nuova rete ospedaliera che, oggi, ha ricevuto il via libera da parte del governo regionale.

