In Calabria le “prove generali” dell’alleanza De Luca-centrodestra: "Sud chiama Nord" al fianco di Occhiuto

A Messina e in Sicilia le elezioni sono ancora lontane, poco meno di due anni prima della lunga e doppia sessione elettorale del 2027. Questo non significa che siano ferme le bocce del gioco delle alleanze, perché altrove, invece, si vota a stretto giro e i movimenti sono già in corso e non possono non essere guardati con interesse anche in riva allo Stretto. Dove nel frattempo c’è chi prova a immaginare gli scenari futuri, non escludendone alcuni sorprendenti.

Il “dossier” delle elezioni più vicine fuori dai confini dell’Isola è stato affidato da Cateno De Luca a Laura Castelli, la presidente di Sud chiama Nord (che nel frattempo ricopre anche un sostanzioso incarico di consulente alla Città metropolitana). Due gli accordi già certi. Il primo prevede il sostegno di Sud chiama Nord al candidato del centrodestra nelle Marche, Francesco Acquaroli. L’altro – ed è quello che, non solo per ragioni geografiche, viene guardato con più interesse da Messina e dalla Sicilia – contempla l’appoggio pieno a Roberto Occhiuto in Calabria, nella tornata elettorale di ottobre. L’uomo forte di Forza Italia al Sud, compagno della sottosegretaria Matilde Siracusano il cui borsino dei rapporti con De Luca, negli anni, ha fatto registrare notevoli saliscendi.

