Home / Politica / Taormina, campagna per stanare i falsi residenti che evadono le tasse

Taormina, campagna per stanare i falsi residenti che evadono le tasse

I controlli incrociati del Comune stanno facendo emergere una realtà sommersa e illegale. De Luca: «Portano qui la residenza per risparmiare sull’acquisto di un immobile e avere vantaggi su Imu e Tar»

«Ci sono contribuenti fantasma e falsi residenti, li stiamo beccando tutti grazie ai controlli incrociati».
A Taormina la polemica sul conferimento notturno dei rifiuti e sulla consegna dei nuovi kit per la raccolta differenziata porta a porta si intreccia con l’attività di accertamento che il Comune sta portando avanti per implementare la banca dati Tari (tassa rifiuti) e far emergere evasori ed elusori del tributo.
«Stiamo individuando una pletora di residenti fantasma – ha spiegato il sindaco Cateno De Luca – soggetti che hanno portato la residenza a Taormina solo per risparmiare sull’acquisto di un immobile e avere vantaggi su Imu e Tari. Mi sono arrivate sollecitazioni da tutto il mondo sulle situazioni alle quali abbiamo messo mano – ha aggiunto – ma non c’è niente da fare, non faremo sconti. Ci sono persone che vivono in Australia, in Canada o in tante altre parti d’Italia ma risultano residenti in città, li stiamo stanando e li beccheremo tutti».
