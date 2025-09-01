Taormina, campagna per stanare i falsi residenti che evadono le tasse

«Ci sono contribuenti fantasma e falsi residenti, li stiamo beccando tutti grazie ai controlli incrociati».

A Taormina la polemica sul conferimento notturno dei rifiuti e sulla consegna dei nuovi kit per la raccolta differenziata porta a porta si intreccia con l’attività di accertamento che il Comune sta portando avanti per implementare la banca dati Tari (tassa rifiuti) e far emergere evasori ed elusori del tributo.

«Stiamo individuando una pletora di residenti fantasma – ha spiegato il sindaco Cateno De Luca – soggetti che hanno portato la residenza a Taormina solo per risparmiare sull’acquisto di un immobile e avere vantaggi su Imu e Tari. Mi sono arrivate sollecitazioni da tutto il mondo sulle situazioni alle quali abbiamo messo mano – ha aggiunto – ma non c’è niente da fare, non faremo sconti. Ci sono persone che vivono in Australia, in Canada o in tante altre parti d’Italia ma risultano residenti in città, li stiamo stanando e li beccheremo tutti».

