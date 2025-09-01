Messina, Loredana Bonasera è la nuova dg di Arisme

A volte ritornano. Anche perché, in fondo, non se ne sono mai andati. Il “cerchio magico” di Sud chiama Nord e dei fedelissimi del duo Cateno De Luca-Federico Basile rimane il bacino preferito da cui attingere per le nomine nei ruoli chiave dell’amministrazione, partecipate incluse. Tre giorni fa si è riunito il Cda di Arisme, l’Agenzia per il risanamento che, a chiusura dell’avviso pubblico di fine giugno, una “procedura comparativa dei candidati sulla base di curriculum, titoli e colloquio”, ha nominato Loredana Bonasera nuova direttrice generale.

