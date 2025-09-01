Messina, cantieri avviati e da chiudere: l’agenda di fine estate di Basile

Vacanze finite (più o meno) per tutti, è ora di tornare a fare i conti. Ammesso che ci si fosse fermati. L’agenda, per l’amministrazione Basile, è fittissima già dai primi giorni di settembre. In settimana il sindaco Federico Basile dovrebbe volare a Roma per il “dossier Ponte” ed è questa la madre di tutte le sfide non solo di questo autunno, per gli anni a venire. Tra i temi sul tavolo: la necessità di verificare se e quanto siano percorribili le alternative proposte per il cosiddetto “Salva Contesse”; la via più agevole per arrivare all’assunzione di altri 150 vigili urbani, ritenuti il minimo sindacale in vista dell’avvio dei cantieri; il faldone delle opere compensative, che teoricamente una volta “bollinato” il progetto definitivo del Ponte potrebbero già partire. Tanta roba.

