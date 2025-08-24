Messina, Cateno De Luca alla senatrice Musolino: "Dafne, torni con me?"

«Spero che il sindaco Basile recuperi la lucidità necessaria per convocare un tavolo tecnico, con Amam e Messinaservizi, che produca la messa a punto di un piano per ripristinare un livello di servizi che possa definirsi soddisfacente». Lo aveva detto 24 ore prima la senatrice Dafne Musolino. A replicare, però, non è Basile ma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. «Nostalgia canaglia... Dafne vorrebbe ritornare sul luogo del delitto? Con me o con Federico? Nel frattempo, continuo ad essere disponibile ogni volta che il sindaco Basile mi chiede un consiglio sulle tante criticità ancora non risolte. Se anche Dafne volesse contribuire ad affrontarle, visto che non abbiamo avuto il tempo di risolverle quando io ero sindaco e lei la mia assessora preferita, potrebbe darci una mano, considerato che oggi è al Senato grazie ai voti dei messinesi e al modello amministrativo De Luca di cui lei ha fatto parte. Che dici Dafne, riportiamo le lancette dell’orologio indietro, all’estate del 2018? Io per Messina questo ed altro. E tu? Dafne ti immagini... saremmo nuovamente l’incubo degli “zozzoni” con le nostre scorribande notturne. Saremmo l’incubo degli infamatori delle nostre spiagge con la guerra ai verricelli e alle barche vecchie, ombrelloni e “cotillon”. Saremmo l’incubo della movida senza regole. Saremmo l’incubo degli svuota cantine abusivi che creano discariche a cielo aperto. Torneremmo a essere l’incubo... dei messinesi? Dafne, “ti ho inventata io” (mitica frase del compianto Pippo Baudo)... E per la nostra Messina, da donna intelligente, sono sicuro che rifletterai...».