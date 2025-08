Il Consiglio comunale di Messina e la solidarietà al popolo di Gaza: tra Pd e Lega volano gli stracci

Avrebbe dovuto essere una seduta di Consiglio nel segno della solidarietà. All’ordine del giorno c’era la mozione sull’immediato ‘cessate il fuoco’ a Gaza e l’attivazione di canali umanitari, poche ore dopo che l’attivista Antonio Mazzeo era stato ricevuto dal sindaco Federico Basile. Ma al momento del voto della mozione il cortocircuito. La Lega ha chiesto delle modifiche al testo predisposto dal Pd, ma al rifiuto ha deciso di abbandonare l’aula e mettendo a rischio la votazione per mancanza di numero di legale. «Un comportamento d’aula a dir poco inaccettabile» ha tuonato il Partito Democratico, che se l’è presa sia con la Lega che con Fratelli d’Italia e della Lega «i primi per avere silenziosamente abbandonato l’aula (Gioveni aveva giustificato l’assenza personale, ndr), gli altri per avere deliberatamente deciso di non prendere posizione sulla mozione se non previa proposta di modifica che l’avrebbe di fatto completamente snaturata, comportamento che ha creato disappunto anche fra i banchi della maggioranza». La mozione s’è potuta votare per l’arrivo della consigliera di maggioranza Antonella Feminò, grazie alla quale non è caduto il numero legale ma la polemica è andata avanti fuori dall’Aula.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale