In Aula la relazione annuale di Basile: la politica del “bisolo” per Messina

Dalla teoria dei vetri rotti dal sapore newyorkese a quella del “bisolo” made in Messina. La relazione sul terzo mandato del sindaco Basile ha voluto fare un po’ la verifica dei vari step sul programma elettorale nell’ultimo anno.

Un’elencazione delle attività che quotidianamente vengono messe in campo da parte dell’Amministrazione, di quanto realizzato e di quello che è stato programmato. Un atto politico che arriva poco dopo il giro di boa del mandato.

Oltre 500 pagine, tra la relazione del sindaco e quella delle società partecipate, che racchiudono tra le righe non solo le cose già fatte nell’ultimo anno ma anche quelle, cosiddette, “in pancia”, le novità su cui si lavora e che si vedranno nei prossimi mesi.

«Una di queste – ha sottolineato il sindaco Basile – quella dell’ex autoparco municipale, per esempio».

La struttura di via Bonino è stata dismessa da tanto tempo e «lì c’è in programma la nuova sede della Polizia Municipale.

