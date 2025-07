Messina fa sistema con le altre 14 città metropolitane d’Italia

Fanno blocco unico, le 14 città metropolitane d’Italia. Le distanze, a volte, sono enormi, e non solo in termini geografici, ma di politiche di sviluppo, tra il Centro-Nord e il Sud, eppure alla fine “l’Agenda delle grandi città” contiene in cima, più o meno, le stesse priorità. Dal Piano Casa agli interventi di rigenerazione urbana, dal risanamento ambientale all’attuazione dei progetti legati alle scadenze del Pnrr, dai trasporti e dalla mobilità alle strategie per adeguare i centri urbani ai dettami imposti dalle politiche e dalle direttive europee.

C’era anche Messina al confronto di Palazzo Ripetta, a Roma, promosso dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani, proprio sul tema “Sinergie-l’Agenda delle grandi città”. Tra i principali interventi, quello del sindaco Federico Basile, il quale ha raccontato, in sintesi, quanto è stato fatto in questi anni, in riva allo Stretto, su vari fronti, a partire dal Risanamento urbano che, a Messina, coincide in gran parte con la storica questione delle baraccopoli. Basile ha parlato dei progetti “PinQua” (il Programma innovativo “Qualità dell’abitare”), che sono stati sbloccati, anche se i ritardi accumulati non consentiranno la conclusione dei lavori entro le scadenze del Piano di ripresa e resilienza. E qui tutte le Città metropolitane si sono trovate concordi nel sostenere che occorre «fare fronte comune», non per avere proroghe “sine die” ma per portare a compimento quelle opere avviate che, in caso di perdita di finanziamenti, resterebbero incompiute. Diverso è il caso di quegli enti che, in molti casi, non hanno neppure avviato le procedure, pur sapendo che il Pnrr fissava i termini entro il 2026.

«L’obiettivo di questa importante riunione – commenta Basile – è la definizione di un’agenda di lavoro comune in vista della Assemblea Anci che si terrà a Bologna nel novembre 2025. È stato un incontro intenso e costruttivo, arricchito da un momento di “networking” per condividere idee e prospettive. E Messina ha fatto la sua parte».

È proprio la ricerca di «un dialogo aperto tra amministratori locali, istituzioni e aziende impegnate nell’innovazione e nei servizi a supporto dei Comuni italiani» è considerata fondamentale da parte dell’Anci.

