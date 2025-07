Protocollo d’intesa tra la Seconda Municipalità Calispera del Comune di Messina e il CeDAV per contrastare la violenza di genere.

È stato ufficialmente firmato il protocollo d’intesa tra la Seconda Municipalità “Calispera” del Comune di Messina e il CeDAV (Centro Donne Antiviolenza APS – ETS di Messina), hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato alla promozione di azioni condivise per contrastare la violenza maschile contro le donne. Il Presidente Davide Siracusano, accogliendo gli intervenuti ha fatto presente che l’iniziativa è stata promossa dal Vicepresidente della Seconda Municipalità, Giovanni Danzi, il quale, nel corso di una seduta consiliare, ha evidenziato la gravità e l’attualità del fenomeno della violenza di genere, sottolineando come esso riguardi l’intera comunità. La proposta ha incontrato da subito apprezzamento da parte mia e ha ricevuto l’approvazione unanime dell’intero Consiglio della II Municipalità. «Il Vicepresidente Giovanni Danzi – ha dichiarato: è nostro dovere arrivare prima che il fenomeno sfoci in violenza e bisogna intervenire già quando vi sono i primi segnali di allarme, questo obiettivo si può raggiungere solo se ci sono strumenti permanenti di ascolto e di conoscenza su come si affrontano determinate dinamiche». Il protocollo da l’avvio a una fase reale di affiancamento, dove i cittadini e le cittadine possono attingere consigli e chiedere aiuto, la Municipalità mette anche a disposizione uno spazio interno alla sede istituzionale presso lo Stadio San Filippo, per lo svolgimento dello sportello informativo e di ascolto da parte delle operatrici del CeDAV, per offrire ascolto, orientamento e supporto a quante vivono situazioni di disagio, violenza o semplicemente vogliono avere dei consigli su comportamenti disfunzionali percepiti nei propri confronti.

A firmare il protocollo sono stati il Presidente della Seconda Municipalità, Davide Siracusano, e la Presidente del CeDAV, avv.ta Maria Gianquinto, alla presenza di rappresentanti istituzionali, scolastici e religiosi del territorio.

Con l’avvio del protocollo – ha dichiarato il Presidente Davide Siracusano – la Seconda Municipalità intende rafforzare l’impegno concreto nel contrasto alla violenza di genere, lavorando in sinergia con una realtà autorevole come il CeDAV e coinvolgendo scuole, parrocchie e istituzioni presenti nel territorio. Solo facendo rete possiamo produrre cambiamento e cultura del rispetto reciproco. L’avv.ta Maria Gianquinto, Presidente del CeDAV, ha espresso grande apprezzamento: «Siamo lieti di sottoscrivere questo accordo che rafforza la presenza del nostro centro sul territorio. La collaborazione con le Istituzioni locali è fondamentale per prevenire e intervenire tempestivamente sui casi di violenza». Questa iniziativa auspico sia da esempio per le altre realtà locali. Lo sportello, così come il centro antiviolenza, garantisce, anonimato, riservatezza e gratuità dei servizi.