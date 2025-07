Messina, il doppio volto di “Uomo 56”: De Luca va ancora all’attacco

“Uomo 56” non ha un volto solo, ma due. Il 5 e il 6, come il 7 e l’8 di Ficarra e Picone: il 5 è Danilo Lo Giudice, il 6 è Cateno De Luca. Anche stavolta con tanto di maglietta a sorpresa nascosta sotto la camicia e svelata a favore di telecamere e di applausi in platea. Non ce ne vorrà, dunque, lo stato maggiore di Sud chiama Nord, se parliamo di “show” anche in occasione della seconda conferenza stampa organizzata, nel giro di pochi giorni, nel salone delle Bandiere del Comune. Salone, chiarisce subito Pippo Lombardo, storico braccio destro di De Luca, «concesso al partito come prevede il regolamento comunale, senza nessuna forzatura come insinuato da qualcuno». Conferenza, anche stavolta, nata per chiarire alcuni aspetti emersi in questi giorni nell’ambito dell’inchiesta che vede indagati il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e l’assessora regionale Elvira Amata (e nessuno, lo precisiamo, di Sud chiama Nord), e diventata, col passare dei minuti, un nuovo attacco frontale alla stampa. Anzi, a questo giornale.

«È doveroso ristabilire la verità dei fatti – sottolinea Lo Giudice –: gli emendamenti del nostro gruppo non sono stati 140, ma 40. Sono pubblici, tracciabili, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 16 agosto 2024, e fanno riferimento alla legge regionale numero 25 del 12 agosto 2024». Quando chiediamo se oltre ai 40 poi approvati ne fossero stati presentati, in precedenza, altri, il coordinatore regionale del partito risponde di no. E aggiunge che «solo tre riguardano la promozione turistica e si riferiscono a Roccalumera, Torregrotta e Letojanni, perlopiù infatti si tratta di interventi su scuole, edifici comunali, sicurezza urbana, scuolabus, reti idriche. Opere concrete, per la comunità». È De Luca, poi, a specificare che se esiste un “Uomo 56”, «o sono io o è Lo Giudice. Quindi siamo entrambi, gli unici deputati a discutere degli emendamenti», anche se non manca un affondo a Ismaele La Vardera, uno degli ex ormai andato verso altri lidi. Il sindaco di Taormina ricorda anche che «questa prassi d’aula c’è sempre stata e ha riguardato tutti i gruppi parlamentari presenti all’Ars. Non c’è un deputato che non abbia formulato il proprio emendamento o inserito un punto nel maxi-emendamento».