Pd in Sicilia, Barbagallo fa fuori le correnti Orfini e Bonaccini dalla segreteria: tra i messinesi riconfermati D'Arrigo e Russo, new entry Siracusano

Giacomo D’Arrigo, già membro uscente della segreteria, viene confermato con un incarico di grande rilevanza: coordinatore della segreteria regionale. Esperto di politiche giovanili e già direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, D’Arrigo è una figura di riferimento per il PD messinese e regionale, capace di coniugare visione politica e capacità organizzativa. Il suo nuovo incarico lo pone al centro della macchina operativa del partito in Sicilia, con il compito di raccordare le attività e rendere efficace l’azione della segreteria.

Antonella Russo: salute e sanità

Anche Antonella Russo, anch’essa componente uscente della precedente segreteria, viene riconfermata con una delega importante: salute e sanità. Già consigliera comunale a Messina e avvocata, la Russo è conosciuta per la sua competenza in ambito giuridico e sociale. La sua conferma rappresenta un attestato di fiducia per il lavoro svolto, in particolare nella difesa dei diritti e nel miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari sul territorio.

Domenico Siracusano: lavoro

Domenico Siracusano è il nuovo ingresso tra i messinesi nella segreteria e riceve la delega al lavoro, uno dei temi centrali del dibattito politico regionale. Siracusano, educatore, formatore e project manager un forte radicamento nel mondo del sociale e dell’associazionismo, porta con sé una profonda conoscenza delle dinamiche occupazionali e delle criticità che affliggono il mercato del lavoro siciliano.

Al fianco del segretario, ci sarà Valentina Chinnici nel ruolo di vicesegretaria, e una squadra che copre tutte le principali aree tematiche: dal welfare all’ambiente, dalla scuola alla legalità.