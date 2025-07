Comune di Messina, la nomina di Fragale rimane congelata. Servirà una “manovrina”

Servirà una “manovrina” aggiuntiva, rispetto al già approvato bilancio di previsione 2025-27, per sbloccare la nomina di Emilio Fragale a capo di gabinetto del Comune. Ieri pomeriggio la giunta Basile ha approvato la modifica del “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, primo atto necessario sia per procedere alla nomina di Fragale, sia per rinnovare il contratto ai tre dirigenti a tempo determinato attualmente in organico.

«Il sindaco – si legge nella delibera – ha manifestato la necessità di inserire nella struttura organizzativa dell’ente la figura del capo di gabinetto individuandolo tra persone esterne non dipendenti dell’amministrazione comunale e di procedere alla relativa assunzione». Costo annuo previsto: 68.651,70 euro.

