Messina, effetto elezioni del Consiglio metropolitano: Mirko Cantello lascia la Dc

Dopo appena due mesi dal suo ingresso nella Democrazia Cristiana, Mirko Cantello ha ufficialmente lasciato il partito e ha fatto ritorno al gruppo misto del Consiglio comunale di Messina. La decisione è arrivata due giorni dopo la sospensione dal partito in seguito alla controversa vicenda legata al voto espresso da Cantello durante le recenti elezioni provinciali di secondo livello. L’addio è stato formalizzato in aula dal presidente del Consiglio, Nello Pergolizzi, che ha letto la comunicazione inviata dal vicepresidente, ratificando così l’uscita di Cantello dalla Dc. Si chiude così un’esperienza lampo all’interno del partito centrista, iniziata ufficialmente lo scorso 21 febbraio, quando Cantello era stato accolto nella Dc come secondo consigliere accanto al capogruppo Giovanni Caruso.

A scatenare la rottura l'indiscrezione che il consigliere abbia "posizionato il suo importante voto ponderato su una formazione politica diversa dalla Dc, che pure lo aveva messo in lista", ovvero appoggiando la Lega, partito che aveva abbandonato due mesi fa. Un gesto ritenuto un tradimento interno, soprattutto perché il voto ponderato di un consigliere comunale messinese ha un peso decisamente rilevante nell’elezione degli organi provinciali, che ha danneggiato così il capogruppo Giovanni Caruso, che contava sull’appoggio interno per consolidare la rappresentanza della Dc.