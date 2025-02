Rete idrica danneggiata e inquinata a Sant’Agata Militello, niente bolletta per i residenti

I gravi disagi dovuti al danneggiamento della condotta idrica a causa del maltempo dello scorso gennaio, con infiltrazioni di fango e detriti che hanno contaminato l’acqua privandone per giorni le zone ad est del centro abitato, e le criticità storiche della rete idrica cittadina sono stati oggetto del dibattito in consiglio comunale a Sant’Agata Militello.

Approvata all’unanimità la mozione dei consiglieri di minoranza Puleo, Starvaggi, Alascia, Caruso ed Ortoleva, che impegna l’amministrazione ad esentare dal pagamento del canone idrico, anche parzialmente, i cittadini delle zone interessate per il periodo in cui si sono verificati i disservizi, nonché ad istituire un fondo con somme della Regione siciliana per il rimborso delle spese sostenute dagli utenti per la pulizia dei serbatoi ed altri interventi manutentivi.

La stessa mozione ha sollecitato anche l’adozione di un regolamento per la gestione del servizio autobotte, a fronte di aspre critiche sulle attuali modalità di distribuzione senza un apposito registro.