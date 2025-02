Regionali in Sicilia, Schifani da Messina: "Questo impegno non può toccare una sola legislatura. Nel 2027 si deciderà bene"

“Mi chiedono sempre se mi ricandido o no. Io dico solo che questo impegno non può toccare una sola legislatura, dico anche che sono figlio di una coalizione, la cui unità è essenziale. Se nell’agosto 2022 sono stato visto come garante dell’unità della coalizione hanno visto bene, nel 2027 si deciderà bene. Il mio obiettivo è che i lavori abbiano inizio entro il 2027, poi vedremo. Io vorrei mettercela tutta anche nel controllare”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nell’ambito dell’iniziativa “65% e oltre”, organizzata dalla Messinaservizi sulla gestione dei rifiuti a Messina e in Sicilia.